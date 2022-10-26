В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения о «грязной бомбе»
Заявление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН лишь подтвердило опасения России, что в случае провокации Киева с «грязной бомбой», Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима <...> именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — сказал Воронцов (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что у Москвы «имеется самая достоверная информация» о планах Киева. По словам дипломата, за обвинением России в применении ядерного оружия последует антироссийская кампания, направленная на подрыв доверия к Москве и изоляцию РФ на международной арене.
Воронцов подчеркнул, что Россия «здесь и сейчас» предупреждает мировое сообщество о готовящейся провокации. В МИД РФ также потребовали от киевских властей и Запада прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации конфликта. «Хватит раскачивать ядерную лодку», — заключил дипломат.
Перед этим представитель США Брюс Тернер на заседании заявил, что предупреждения Москвы о якобы готовящейся Киевом провокации являются еще одним примером «дезинформации» и «бряцания ядерным оружием». Он добавил, что таким образом РФ ищет «потенциальны предлог» для использования тактического оружия.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков указал на несерьезное отношение США к возможному применению киевскими властями «грязной бомбы». В Кремле заявили, что такой подход непозволителен.
Позже стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия запросила через два дня заседание Совета Безопасности ООН по биолабораториям на Украине.
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