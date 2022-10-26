В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения о «грязной бомбе»

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима <...> именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — сказал Воронцов (цитата по «РИА Новости»).