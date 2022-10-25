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Постпредство РФ в ООН оценило угрозу применения «грязной бомбы» как высокую

Ведомости

Угроза применения Киевом «грязной бомбы» высока, потому что у него есть возможности для ее производства, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы поделились ей информацией с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности», - отметил Полянский, оценив угрозу применения как высокую (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, Россия запросила через два дня заседание Совета Безопасности ООН по биолабораториям на Украине.

Ранее стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды с целью поиска «грязной бомбы». Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси также сообщил, что специалисты готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины. 

В ООН призвали все стороны отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения о планах Киева применить «грязную бомбу». Постпред РФ при ООН Василий Небензя позднее в письме к генсеку организации заявил, что РФ будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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