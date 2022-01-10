Судьба переговоров России и США по безопасности в Европе зависит от НАТО

Судьба переговоров России и США по безопасности в Европе зависит от НАТОСаммит Россия – НАТО, где это решится, пройдет 12 января
По завершении российско-американских переговоров в Женеве 10 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что переговоры были «глубокими и конкретными», и сказал, что американская делегация, которую возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, подошла серьезно к проработке российских предложений.
17 декабря российская сторона опубликовала переданные США предложения о гарантиях безопасности в Европе. Среди них были требования Москвы к Вашингтону отказаться от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, не размещать ядерное и другое наступательное оружие в Европе, в том числе за границами альянса по состоянию на 1997 г., и др. Было решено, что переговоры по этим вопросам пройдут 10 января в Женеве в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности, 12 января на Совете Россия – НАТО и 13 января в ОБСЕ.
По словам Рябкова, Россия ясно объяснила, почему США не должны «осваивать» в военном отношении территории стран – членов НАТО, которые вступили в блок после 1997 г. (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Хорватия, Черногория и Албания), почему для нее важен вопрос об отказе от такого же освоения НАТО территории Украины и гарантии невступления в блок Украины и Грузии.
Рябков также подтвердил, что на переговорах отдельно затрагивался и вопрос об Украине – и Россия еще раз заявила, что эскалации конфликта ожидать не стоит, а переброска российских войск по ее национальной территории никому не угрожает. По словам Рябкова, решение о том, что доложить наверх о целесообразности продолжения переговоров, российская дипломатия примет после переговоров на Совете Россия – НАТО 12 января. По его словам, на уступки должно пойти НАТО, а не Россия.
В свою очередь, Шерман заявила после окончания переговоров, что США предложили России продолжить консультации по безопасности в Европе. При этом США отвергли предложения о нерасширении НАТО, а предварительные «идеи» США, изложенные в Женеве, касаются неразмещения ракет в Европе. При этом Америка открыта к взаимным ограничениям по военным учениям и мерам транспарентности с Россией, и это станет темой переговоров Москвы с НАТО. Обе делегации подтвердили принятое в июне 2021 г. в Женеве заявление президентов США и России о том, что в ядерной войне не может быть победителей.
По словам дипломатического источника в Москве, готовность США обсуждать неразмещение ракет средней дальности в Европе достаточно ясно показывает, что их главным противником является Китай, против которого они планируют размещение таких ракет на юге Японии. Вряд ли США пойдут на такую же договоренность в Азии, а договоренность в Европе позволит им не распылять силы, полагает он.
Первое впечатление по итогам комментариев главных переговорщиков из Женевы таково, что расстановка дополнительных батальонных тактических групп российских Вооруженных сил вокруг Украины заставила ответственных сотрудников американской дипломатии в Вашингтоне наконец-то внимательно прочитать и осмыслить, что именно им предлагала Москва последние несколько лет, говорит эксперт ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Похоже, стороны успешно довели друг до друга реальные озабоченности без излишних эмоций и театральных эффектов, рассчитанных на внешнюю аудиторию, продолжает эксперт. Кроме того, вероятно, были обрисованы пределы компромисса, а также пределы возможных двухсторонних договоренностей. Теперь ждем встреч в формате Россия – НАТО и ОБСЕ, на которых явно будет куда больше «альтернативных мнений», однако с учетом очевидной заинтересованности США в работающих решениях для европейской безопасности и здесь возможен прогресс. Надеюсь, все задействованные стороны смогут проявить известную гибкость, резюмирует Стефанович.
Заявления по итогам переговоров оставляют скорее положительное впечатление, согласен с ним эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Другое дело, что дальнейшие переговоры могут застопорить европейские государства – члены НАТО, из которых особенно антироссийски настроены восточные «младоевропейцы». Технически позиция этих стран может не дать альянсу подписать с Россией какой-либо договор, а так как решения НАТО формально принимает консенсусом, то даже умеренная риторика Германии и Франции, если она будет, не сможет склонить чашу весов в сторону Москвы. Последняя возможность надавить на своих союзников, чтобы они не мешали диалогу, остается именно у США, поясняет Ермаков. По его мнению, возможна и договоренность только между Москвой и Вашингтоном, которой не смогут помешать поляки и прибалтийские государства. Но вопрос, удовлетворится ли этим Москва, остается открытым, резюмирует эксперт.