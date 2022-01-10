Судьба переговоров России и США по безопасности в Европе зависит от НАТО

Заявления по итогам переговоров оставляют скорее положительное впечатление, согласен с ним эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Другое дело, что дальнейшие переговоры могут застопорить европейские государства – члены НАТО, из которых особенно антироссийски настроены восточные «младоевропейцы». Технически позиция этих стран может не дать альянсу подписать с Россией какой-либо договор, а так как решения НАТО формально принимает консенсусом, то даже умеренная риторика Германии и Франции, если она будет, не сможет склонить чашу весов в сторону Москвы. Последняя возможность надавить на своих союзников, чтобы они не мешали диалогу, остается именно у США, поясняет Ермаков. По его мнению, возможна и договоренность только между Москвой и Вашингтоном, которой не смогут помешать поляки и прибалтийские государства. Но вопрос, удовлетворится ли этим Москва, остается открытым, резюмирует эксперт.