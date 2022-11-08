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Россия и США проведут переговоры по возобновлению инспекций ДСНВ

Ведомости

Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), сообщает «Коммерсантъ» и «Известия" со ссылкой на информированные источники. Первое после начала российской военной операции на Украине заседание может быть назначено на конец ноября—начало декабря.

Контакты США и России в рамках СНВ-3 продолжаются, главный вопрос обсуждений— определение состава консультативной комиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. Встреча сторон для возобновления инспекций может состояться в ближайшее время, если Вашингтон не создаст препятствия, пишет «Коммерсантъ».

29 сентября директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в настоящий момент изучаются возможности для проведения очередной очной сессии комиссии по ДСНВ. 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты» для встречи с россиянами.

В качестве места проведения сессии консультативной комиссии впервые рассматривают Ближневосточный регион. Ранее встречи проводились в Женеве, однако Москва больше не считает Швейцарию нейтральным государством и поэтому отказывается проводить на территории страны переговоры с третьими сторонами, уточняет «Коммерсантъ».

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Тоже самое касается ДСНВ. В апреле директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС заявил, что Женева больше не является для Москвы приемлемой площадкой для сессий по ДСНВ из-за недружественных действий швейцарского правительства по отношению к России и ее руководству. Он также напомнил, что сессии по ДСНВ могут проводиться в любом приемлемом для сторон месте.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных