Россия и США обменялись в сентябре уведомлениями в рамках ДСНВ
Россия и США обменялись данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из сообщения на сайте российского МИДа.
«Информация о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведена на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в сентябре 2022 г. в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к договору», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Россия не может подтвердить приведение ряда заявленных США стратегических вооружений в состояние непригодное для использования ядерного вооружения.
С конце сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон обсуждают возобновление инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Она отметила, что реализации мероприятий по договору препятствуют «антироссийские действия США и их партнеров», включая введение новых санкций в отношении страны.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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