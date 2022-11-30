В МИДе заявили, что диалог с США возможен при наличии «адекватного партнера»
Переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью «РИА Новости».
«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны», — сказал дипломат.
Он добавил, что США должны «дозреть до серьезного разговора», а также не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.
28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью агентству заявила, что Вашингтон намерен возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. «Президент [Джо] Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 г. И мы остаемся приверженными этой цели», — сказала она.
Тогда Руд также добавила, что США продолжат вести дискуссию в рамках Двусторонней консультативной комиссии. Заседание комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, однако 28 ноября МИД РФ перенес мероприятие на более поздний срок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку стороны так и не смогли согласовать программу работы комиссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о высочайшем уровне токсичности со стороны США на всех направлениях. По ее словам, решение Москвы о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК) было принято с учетом «крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях».
Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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