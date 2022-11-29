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Захарова заявила о высочайшем уровне токсичности со стороны США

Ведомости

Россия отмечает высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны США на всех направлениях, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что решение Москвы о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК) было принято с учетом «крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях».

«На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно», — отметила Захарова.

Именно этот аспект, по ее словам, не мог не затронуть и сферу контроля над вооружениями. Тем не менее российская сторона ожидает от США возвращения к полноформатному выполнению всех положений Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2023 г., добавила дипломат.

29 ноября российский МИД сообщил, что переговоры по ДСНВ между Москвой и Вашингтоном перенесли на более поздний срок. В США, в свою очередь, заявили о готовности провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных