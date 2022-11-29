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Рябков объяснил причины отмены встречи России и США по ДСНВ

Ведомости

Заседание комиссии по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было отменено, потому что США не желали считаться с приоритетами России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы, считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — отметил Рябков (цитата по ТАСС).

По его словам, решение об отмене комиссии принималось Москвой на политическом уровне. При этом российская сторона видит, что США сфокусированы исключительно на возобновлении инспекций по ДСНВ, и не фиксирует стремления американцев двигаться далее по приоритетным для РФ направлениям в этой сфере. 

Рябков ранее сегодня сообщил, что Москва предложит Вашингтону новые даты проведения заседания, однако не стоит рассчитывать, что новая встреча состоится до конца года.

29 ноября российский МИД сообщил, что переговоры по ДСНВ между Москвой и Вашингтоном перенесли на более поздний срок. В США, в свою очередь, заявили о готовности провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных