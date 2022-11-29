Россия предложит США новые даты встречи по ДСНВ
Москва предложит Вашингтону новые даты проведения заседания двусторонней консультативной комиссии, посвященной Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИДа Андрей Рябков.
«Я подчеркиваю, это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. Но это не произойдет сиюминутно», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, новая встреча вряд ли состоится. Он также подчеркнул, сейчас преждевременно говорить, как и когда российская сторона внесет новые предложения и на какой период по времени Москва будет ориентироваться в конечном итоге.
В августе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой системы контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 г. ДНСВ. В Кремле на это отметили, что неоднократно говорили о необходимости таких переговоров, однако США до этого «де факто» никакого интереса к таким контактам не проявляли.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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