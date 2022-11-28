США заявили о готовности провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки
США готовы при первой возможности провести с Россией заседание двусторонней консультативной комиссии, посвященное Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает CNN со ссылкой на представителя госдепартамента.
«США готовы перенести [встречу] на ближайшую возможную дату, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности», — отмечено в сообщении.
Ранее российский МИД сообщил, что переговоры по ДСНВ между Москвой и Вашингтоном перенесли на более поздний срок.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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