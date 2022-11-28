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Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок

Ведомости

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок, заявили в российском МИДе.

«Ранее запланированная в Каире (29 ноября – 6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок», — указали в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщили «Коммерсанту» в посольстве США в Москве, «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты».

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в настоящий момент изучаются возможности для проведения очередной очной сессии комиссии по ДСНВ. 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты» для встречи с россиянами.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных