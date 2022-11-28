Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок
Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок, заявили в российском МИДе.
«Ранее запланированная в Каире (29 ноября – 6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок», — указали в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Как сообщили «Коммерсанту» в посольстве США в Москве, «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты».
29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в настоящий момент изучаются возможности для проведения очередной очной сессии комиссии по ДСНВ. 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты» для встречи с россиянами.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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