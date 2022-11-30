Захарова: Россия не может обсуждать ДНСВ с США на фоне поставок оружия Киеву

«США намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, непосредственно в который вовлечена РФ. То есть они будут поставлять все это вооружение, они будут науськивать киевский режим на еще большее кровопролитие, они будут выделять деньги на экстремистскую деятельность, а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности, которые в том числе в их интересах выстраиваются?» – сказала она.