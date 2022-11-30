Захарова: Россия не может обсуждать ДНСВ с США на фоне поставок оружия Киеву
Россия не может вести с США переговоры по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока Вашингтон снабжает Киев оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«США намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, непосредственно в который вовлечена РФ. То есть они будут поставлять все это вооружение, они будут науськивать киевский режим на еще большее кровопролитие, они будут выделять деньги на экстремистскую деятельность, а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности, которые в том числе в их интересах выстраиваются?» – сказала она.
Россия, подчеркнула Захарова, очень высоко ценит ДНСВ и считает его важным инструментом обеспечения предсказуемости в межгосударственных отношениях и предотвращения гонки вооружений. Сегодняшняя реальность не позволяет садиться за стол переговоров по вопросам безопасности с теми, кто безопасность сам и разрушает, добавила она.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности.
29 ноября российский МИД сообщил, что переговоры по ДСНВ между Москвой и Вашингтоном перенесли на более поздний срок. В США, в свою очередь, заявили о готовности провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки. В МИД РФ после этого говорили, что предложат Вашингтону новые даты проведения переговоров. Замглавы российского МИДа Андрей Рябков отмечал, что пока преждевременно говорить, как и когда российская сторона внесет новые предложения и на какой период по времени Москва будет ориентироваться в конечном итоге.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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