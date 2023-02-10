В США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ
Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросу Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила на брифинге замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает ТАСС.
«Мы четко заявили им, что на самом деле нет ничего, что могло бы помешать проведению инспекций. И мы очень хотим иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности», – сообщила она.
При этом Вашингтон хочет отделить обсуждение ДСНВ от ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнула Дженкинс.
6 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США пытаются представить ситуацию с ДСНВ в публичном поле как не связанную с украинским кризисом и «весьма вольно» обращаются со своими обязательствами в рамках договора. На фоне этого вопрос о возобновлении инспекций «в принципе не смотрится», подчеркнул дипломат.
1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он. До этого, 31 января, государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американских инспекций.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.