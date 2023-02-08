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Политика

МИД предупредил об угрозе военного столкновения с США

Ведомости

Действия США в отношении России могут привести к прямому военному столкновению двух держав. Об этом заявили в МИД России, комментируя ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», – сказано в сообщении. 

Вместе с тем в российском МИДе подчеркнули, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть выстроены исключительно на основе взаимного учета интересов и равноправия. В условиях же, когда США проводят враждебную политику в отношении России, любые шаги навстречу по ДСНВ являются неоправданными, в том числе и «проведение сессий двусторонней консультативной комиссии по данному договору».

Россия обратила внимание на то, что «не оставит без надлежащего ответа» действия США, ставящие под сомнение актуальность положений ДСНВ. В МИДе также опровергли претензии Вашингтона о том, что Россия якобы не соблюдает требования договора. 

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31 января государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американских инспекций. После этого 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он [договор] фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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