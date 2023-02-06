МИД: Россия приняла заявления о готовности США не мешать инспекциям
Москва приняла к сведению заявления Вашингтона о готовности устранить препятствия для совершения российскими специалистами объектов на территории США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее с таким заявлением выступила координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби, отмечает агентство.
Рябков подчеркнул, что США пытаются представить ситуацию с ДСНВ в публичном поле как не связанную с украинским кризисом и «весьма вольно» обращаются со своими обязательствами в рамках договора, передает ТАСС.
На фоне этого вопрос о возобновлении инспекций «в принципе не смотрится», подчеркнул дипломат.
Ранее 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он. До этого, 31 января, государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американских инспекций.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.