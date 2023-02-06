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МИД: Россия приняла заявления о готовности США не мешать инспекциям

Ведомости

Москва приняла к сведению заявления Вашингтона о готовности устранить препятствия для совершения российскими специалистами объектов на территории США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее с таким заявлением выступила координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби, отмечает агентство.

Рябков подчеркнул, что США пытаются представить ситуацию с ДСНВ в публичном поле как не связанную с украинским кризисом и «весьма вольно» обращаются со своими обязательствами в рамках договора, передает ТАСС.

На фоне этого вопрос о возобновлении инспекций «в принципе не смотрится», подчеркнул дипломат.

Ранее 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он. До этого, 31 января, государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американских инспекций.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных