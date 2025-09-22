РФ будет до 2027 года придерживаться ограничений на стратегические вооружения

РФ будет до 2027 года придерживаться ограничений на стратегические вооруженияПутин предложил США сохранить статус-кво по ДСНВ
Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Однако полный отказ от наследия ДСНВ Путин назвал ошибочным. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.
«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом», – подчеркнул президент.
По его словам, Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. При этом президент поручил профильным ведомствам уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.
В конце августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией новое соглашение вместо ДСНВ, но для этого есть некоторые условия. Сам американский лидер до этого говорил, что окончание срока действия договора станет проблемой для всего мира.
ДСНВ предусматривал ограничения, по которым страны не могли иметь более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу. Боезарядов для всех этих видов вооружений не могло быть более 1550 штук. В 2021 г. договор продлили на пять лет, хотя уже были зафиксированы взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.