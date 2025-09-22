РФ будет до 2027 года придерживаться ограничений на стратегические вооружения

ДСНВ предусматривал ограничения, по которым страны не могли иметь более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу. Боезарядов для всех этих видов вооружений не могло быть более 1550 штук. В 2021 г. договор продлили на пять лет, хотя уже были зафиксированы взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.