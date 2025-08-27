В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить с РФ соглашение взамен ДСНВ

ДСНВ предусматривал не более 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу договора. На боезаряды для них действовало ограничение не более 1550 штук. Последний раз договор был продлен на пять лет в 2021 г., несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушениях.