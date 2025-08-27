В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить с РФ соглашение взамен ДСНВ
Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить новое соглашение с Россией на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.
«Я уверен, что ему бы [Трампу] хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям», – сказал он (цитата по ТАСС).
ДСНВ предусматривал не более 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу договора. На боезаряды для них действовало ограничение не более 1550 штук. Последний раз договор был продлен на пять лет в 2021 г., несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушениях.
В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.