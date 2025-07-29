Песков заявил об отсутствии контактов с США по продлению ДСНВ

В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что для России сохранение ДСНВ остается бесперспективным, пока политика США в отношении РФ не меняется. Он отметил, что, несмотря на возможное однократное продление документа на пять лет, диалог между странами по стратегической стабильности полностью парализован. Последний раз договор был продлен на пять лет в 2021 г., несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.