Песков заявил об отсутствии контактов с США по продлению ДСНВ
Москва не имеет контактов с Вашингтоном по вопросу продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Могу рассказать, таких контактов не ведется. Это первое. А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации [бывшего] президента [США Джо] Байдена», – отметил представитель Кремля.
25 июля американский лидер Дональд Трамп назвал окончание срока действия договора, которое наступит 5 февраля 2026 г., проблемой для всего мира. Тогда же он подчеркнул, что США будут продолжать обсуждение с Россией дальнейшее ядерное разоружение.
В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что для России сохранение ДСНВ остается бесперспективным, пока политика США в отношении РФ не меняется. Он отметил, что, несмотря на возможное однократное продление документа на пять лет, диалог между странами по стратегической стабильности полностью парализован. Последний раз договор был продлен на пять лет в 2021 г., несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушениях. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.