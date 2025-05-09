Рябков рассказал, что должны сделать США для сохранения СНВ-3

Первый договор был подписан 8 апреля 2010 г. в Праге президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение предусматривало, что стороны ограничивают свои стратегические наступательные вооружения, чтобы через семь лет после вступления в силу данного договора их количество не превышало 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Помимо этого он подразумевал не более 1550 расположенных на них боезарядов, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. В документе также был закреплен запрет на базирование подобных вооружений за пределами территории государства и был предусмотрен механизм инспекций. Несмотря на взаимные обвинения в нарушениях, стороны продлили ДСНВ на пять лет в 2021 г. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.