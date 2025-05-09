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Рябков рассказал, что должны сделать США для сохранения СНВ-3

Ведомости

Россия не видит перспектив сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), если политика США в отношении РФ не изменится. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Если не произойдет кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, то никаких перспектив сохранения этого договора не будет», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Срок действия СНВ истекает 5 февраля 2026 г. Документ допускает однократное продление на 5 лет, но, по словам Рябкова, диалог между странами по стратегической стабильности полностью парализован.

«Все, что мы могли сказать на эту тему, мы сказали давно – еще до нынешнего кризиса в отношениях», – добавил замминистра.

Первый договор был подписан 8 апреля 2010 г. в Праге президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение предусматривало, что стороны ограничивают свои стратегические наступательные вооружения, чтобы через семь лет после вступления в силу данного договора их количество не превышало 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Помимо этого он подразумевал не более 1550 расположенных на них боезарядов, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. В документе также был закреплен запрет на базирование подобных вооружений за пределами территории государства и был предусмотрен механизм инспекций. Несмотря на взаимные обвинения в нарушениях, стороны продлили ДСНВ на пять лет в 2021 г. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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