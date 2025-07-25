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Трамп назвал скорое истечение срока действия ДСНВ проблемой для всего мира

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что скорое завершение действия договора между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать проблемой для всего мира, передает ТАСС. Срок истекает 5 февраля 2026 г.

Он отметил, что США будут продолжать обсуждение с Россией дальнейшее ядерное разоружение.

В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не видит перспектив сохранения ДСНВ в случае, если политика США в отношении РФ останется без изменений. Он отметил, что, несмотря на возможное однократное продление документа на 5 лет, диалог между странами по стратегической стабильности полностью парализован. В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Малайзии уже не обсуждали вопрос продления договора.

Первый такой договор был подписан 8 апреля 2010 г. Это произошло в Праге, подписи поставили президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение предусматривало не более 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу договора. На боезаряды для них действовало ограничение не более 1550 штук. Страны обвиняли друг друга в нарушениях, однако в 2021 г. продлили ДСНВ на пять лет. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.

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