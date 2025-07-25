Трамп назвал скорое истечение срока действия ДСНВ проблемой для всего мира

Первый такой договор был подписан 8 апреля 2010 г. Это произошло в Праге, подписи поставили президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение предусматривало не более 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков спустя семь лет после вступления документа в силу договора. На боезаряды для них действовало ограничение не более 1550 штук. Страны обвиняли друг друга в нарушениях, однако в 2021 г. продлили ДСНВ на пять лет. В феврале 2023 г., во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.