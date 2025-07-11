Что рассказал Лавров о переговорах с Рубио

На полях саммита АСЕАН в столице Малайзи 10 июля состоялась вторая личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Их диалог продолжался 50 минут. По данным МИДа России, они подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.