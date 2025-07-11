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Что рассказал Лавров о переговорах с Рубио

Цитаты украинских политиков и обещание «большого сюрприза»
Ведомости
REUTERS
REUTERS

На полях саммита АСЕАН в столице Малайзи 10 июля состоялась вторая личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Их диалог продолжался 50 минут. По данным МИДа России, они подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.

На следующий день Лавров в ходе брифинга подробнее рассказал о его разговоре с Рубио. Главное – в материале «Ведомостей».

Украинский конфликт

  • Лавров подтвердил прежнюю позицию России по ситуации на Украине. «Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент [РФ Владимир] Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом», – сказал он.

  • Лавров не стал комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Дональда Трампа: «Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов».

  • Лавров передал Рубио выжимку из высказываний украинских политиков, где говорится про их намерение уничтожать русских. 

Отношения с США

  • В ходе встречи Лавров и Рубио не обсуждали будущие перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

  • Они также не обсуждали публикацию CNN с аудиозаписью якобы слов Трампа, что он мог бы бомбить Москву или Пекин.

Другие заявления Лаврова в ходе брифинга

  • Конфликтный потенциал на Корейском полуострове значителен, США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР. Москва будет всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права Пхеньяна и «не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться».

  • Заявления ряда западных стран о сохранении статуса-кво по тайваньской проблеме являются лицемерием, которое очевидно для любого, кто мало-мальски знаком с этим вопросом.

  • Россия призвала, чтобы режим прекращения огня между Ираном и Израилем продолжался без каких-либо перерывов. 

  • Планы по созданию неких объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания палестинского государства в соответствии с решениями ООН. 

  • Нынешние руководители Европы забыли уроки истории и пытаются вновь поднять ее для войны против России

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря об исчерпании дипломатических методов для украинского урегулирования, окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ.

  • Москва будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы.

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