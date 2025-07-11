Итоги второй встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио

Итоги второй встречи Сергея Лаврова и Марко РубиоДипломатический диалог России и США будет продолжен
Вторая (после Эр-Рияда 18 февраля) личная встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИДа Сергея Лаврова состоялась 10 июля. Она прошла на полях саммита АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре и заняла 50 минут.
По ее итогам Рубио вслед за шефом, президентом США Дональдом Трампом, выразил недовольство ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Но заявил при этом, что разговор был откровенным и важным, а с российским коллегой он обсудил некоторые идеи, в том числе связанные с «новым подходом» для Москвы при урегулировании кризиса.
«Нам нужно увидеть карту пути к завершению конфликта», – сказал глава госдепа (цитата по Reuters).
МИД России рассказал об итогах переговоров в заявлении на своем сайте. В частности, министры подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.
Участники встречи
Этому могло бы способствовать, в частности, возобновление прямого авиасообщения, отметила российская сторона. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.
Кроме того, на встрече была, по данным Москвы, проведена «обстоятельная сверка часов» по двусторонней повестке и ситуации в мире, включая вопрос урегулирования вокруг Украины, ситуацию в Сирии и Иране. Россия решила продолжать «конструктивный и взаимоуважительный диалог» по линии внешнеполитических ведомств «по ширящемуся кругу» вопросов, представляющих взаимный интерес.
Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что торможения в диалоге России и США нет. «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций (см. врез. – «Ведомости»), где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть, будут рассмотрены», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Администрация Трампа остается вовлеченной в украинский вопрос и не собирается умывать руки, несмотря на недавние жесткие заявления американского лидера, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Вашингтон не хочет снова ухудшать отношения с Москвой. Сохранится интенсивный диалог по другим двусторонним и многосторонним вопросам вне зависимости от ситуации на Украине», – сказал эксперт.
При этом он объяснил, что конкретно на украинском направлении Трамп не хотел бы однозначной капитуляции Киева – по этому вопросу сближения позиций пока нет. «Если новое предложение по Украине и имело место, то по реакции Рубио видно, что это не то, чего ждали в Вашингтоне», – сказал Суслов. Он также допустил, что Рубио внес ясность в вопрос возможности одобрения в конгрессе нового санкционного законопроекта.
Прошлые раунды переговоров
27 февраля – Стамбул
24 марта – Эр-Рияд
К примеру, 7 июля Трамп заявил, что Украина получит дополнительное вооружение, уточнив, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. «Мы пытаемся помочь разобраться с монстром, созданным Байденом, – со всем этим, что сейчас происходит между Россией и Украиной», – пояснил он.
Если попробовать догадаться, что подразумевает Рубио под «новыми подходами», то с формальной точки зрения это может быть, например, содержание российского проекта меморандума, переданного в прошлом месяце Украине, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. «После последнего раунда стамбульских переговоров Лавров и Рубио не встречались. И вполне могли в Куала-Лумпуре лично обсудить российский проект меморандума», – сказал эксперт.
Встреча Лаврова и Рубио важна, но вряд ли имеет решающее значение, говорит Силаев. США подтвердили этой встречей, что заинтересованы продолжать переговоры с Россией, хотя и не хотят содействовать выполнению Киевом тех условий, которые выдвигает Москва. «Главные события происходят на фронте. А решающие встречи дипломатов еще впереди», – резюмировал эксперт.