Итоги второй встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио

При этом он объяснил, что конкретно на украинском направлении Трамп не хотел бы однозначной капитуляции Киева – по этому вопросу сближения позиций пока нет. «Если новое предложение по Украине и имело место, то по реакции Рубио видно, что это не то, чего ждали в Вашингтоне», – сказал Суслов. Он также допустил, что Рубио внес ясность в вопрос возможности одобрения в конгрессе нового санкционного законопроекта.