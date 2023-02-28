Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенным Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 г.», – следует из документа.
Решение о возобновлении участия России принимается главой государства, сказано в документе. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
21 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке Россией участия в ДСНВ. Президент говорил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отмечал Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и Росатому быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. Он отмечал, что в конфликт на Украине все глубже вовлекается НАТО, при этом альянс претендовал на участие в соглашении. Вместе с тем Песков заявил о том, что России нужно учитывать ядерный потенциал Франции и Германии. «Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — акцентировал внимание Песков.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.