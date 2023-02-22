В Совфеде поддержали приостановку участия России в ДСНВ

10 февраля замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам этого договора. Тогда она сообщила, что США «очень хочет иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности».