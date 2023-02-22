В Совфеде поддержали приостановку участия России в ДСНВ
Комитет по обороне в Совете Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный президентом России Владимиром Путиным, заявил руководитель комитета Виктор Бондарев, пишет «РИА Новости».
22 февраля Госдума также рассмотрит законопроект о приостановке участия страны в ДСНВ, следует из электронной базы парламента. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий поддержали законопроект в своих докладах на заседании.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заявил об односторонней приостановке участия в договоре, после чего внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Путин сообщил, что беспилотники, которые предпринимали попытки нанести удар по базам стратегической авиации страны, были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее не исключил, что власти США могут выйти из ДСНВ после его приостановки. По его словам, неизвестно, что США может предпринять дальше, но напомнил, что «американцы из договоров выходили».
10 февраля замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам этого договора. Тогда она сообщила, что США «очень хочет иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности».