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В Совфеде поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Ведомости

Комитет по обороне в Совете Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный президентом России Владимиром Путиным, заявил руководитель комитета Виктор Бондарев, пишет «РИА Новости».

22 февраля Госдума также рассмотрит законопроект о приостановке участия страны в ДСНВ, следует из электронной базы парламента. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий поддержали законопроект в своих докладах на заседании.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заявил об односторонней приостановке участия в договоре, после чего внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Путин сообщил, что беспилотники, которые предпринимали попытки нанести удар по базам стратегической авиации страны, были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее не исключил, что власти США могут выйти из ДСНВ после его приостановки. По его словам, неизвестно, что США может предпринять дальше, но напомнил, что «американцы из договоров выходили».

10 февраля замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам этого договора. Тогда она сообщила, что США «очень хочет иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ так важна с точки зрения национальной безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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