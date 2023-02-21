Как в мире отреагировали на приостановление Россией членства в договоре СНВ-III

Как в мире отреагировали на приостановление Россией членства в договоре СНВ-IIIЗападу не понравилась приостановка Москвой участия в этом соглашении
Западные политики не стали отвечать по существу на обвинения Владимира Путина в развязывании войны против России с помощью киевского режима, чему президент РФ уделил значительное внимание в своем послании Федеральному собранию. Зато довольно нервной оказалась реакция на приостановление Россией членства в договоре СНВ-III.
Эксперты многие годы критиковали его за то, что он более выгоден США, чем России как стратегически обороняющейся стороне. Проконтролировать реальное состояние ядерного арсенала в западных странах России было сложнее, о чем упомянул президент. В то время как в России западные специалисты делали это пристально.
- «Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой. НАТО сильнее, чем когда-либо».
(Президент США Джо Байден на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой)
- «Мы по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».
(Госсекретарь Энтони Блинкен, выступление перед журналистами во время визита в Грецию)
- «Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным. Это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями, которые у нас есть».
- «С сегодняшним решением о новом СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть свое решение и уважать существующие соглашения».
(Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО)
- «То, что делает Россия, разрушает систему безопасности, которая была построена в конце холодной войны».
(Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, выступление на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО)
- «Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений. Мир без контроля над ядерными вооружениями более опасен, нестабилен и может столкнуться с потенциальными катастрофическими последствиями. Должны быть предприняты любые усилия во избежание такого итога, включая немедленное возвращение к диалогу».
(Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с ТАСС)
- «Это досадный шаг назад. Польская разведка будет следить за тем, наращивает ли Россия свой ядерный потенциал... Мы подошли к моменту, когда это решение [создание постоянной базы НАТО в Польше] должно быть принято».
(Генеральный консул Польши Адриан Кубицкий в интервью CNN)
«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре об СНВ. Она также с обеспокоенностью отметила его просьбу о том, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты. Франция призывает Россию соблюдать декларацию глав государств и правительств «пятерки» от 3 января 2022 г. о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, к которой Франция остается приверженной».
(Официальное заявление МИД Франции)