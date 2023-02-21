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Политика

Как в мире отреагировали на приостановление Россией членства в договоре СНВ-III

Западу не понравилась приостановка Москвой участия в этом соглашении
Александр Соколов
Евгений Разумный / Ведомости

Западные политики не стали отвечать по существу на обвинения Владимира Путина в развязывании войны против России с помощью киевского режима, чему президент РФ уделил значительное внимание в своем послании Федеральному собранию. Зато довольно нервной оказалась реакция на приостановление Россией членства в договоре СНВ-III.

Эксперты многие годы критиковали его за то, что он более выгоден США, чем России как стратегически обороняющейся стороне. Проконтролировать реальное состояние ядерного арсенала в западных странах России было сложнее, о чем упомянул президент. В то время как в России западные специалисты делали это пристально.

  • «Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой. НАТО сильнее, чем когда-либо».

(Президент США Джо Байден на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой)

  • «Мы по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

(Госсекретарь Энтони Блинкен, выступление перед журналистами во время визита в Грецию)

  • «Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным. Это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями, которые у нас есть».

  • «С сегодняшним решением о новом СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть свое решение и уважать существующие соглашения».

(Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО)

  • «То, что делает Россия, разрушает систему безопасности, которая была построена в конце холодной войны».

(Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, выступление на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО)

  • «Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений. Мир без контроля над ядерными вооружениями более опасен, нестабилен и может столкнуться с потенциальными катастрофическими последствиями. Должны быть предприняты любые усилия во избежание такого итога, включая немедленное возвращение к диалогу».

(Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с ТАСС)

  • «Это досадный шаг назад. Польская разведка будет следить за тем, наращивает ли Россия свой ядерный потенциал... Мы подошли к моменту, когда это решение [создание постоянной базы НАТО в Польше] должно быть принято».

(Генеральный консул Польши Адриан Кубицкий в интервью CNN)

  • «Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре об СНВ. Она также с обеспокоенностью отметила его просьбу о том, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты. Франция призывает Россию соблюдать декларацию глав государств и правительств «пятерки» от 3 января 2022 г. о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, к которой Франция остается приверженной».

(Официальное заявление МИД Франции)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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