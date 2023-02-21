Как в мире отреагировали на приостановление Россией членства в договоре СНВ-III

«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре об СНВ. Она также с обеспокоенностью отметила его просьбу о том, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты. Франция призывает Россию соблюдать декларацию глав государств и правительств «пятерки» от 3 января 2022 г. о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, к которой Франция остается приверженной».