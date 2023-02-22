Госдума приняла закон о приостановке участия России в договоре о ядерном оружии
Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), следует из думской электронной базы.
Согласно тексту закона, принимать решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет президент страны. Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.
Уточняется, что законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации сегодня, 22 февраля. Ранее сегодня комитет по обороне в Совфеде одобрил его.
СНВ-III был заключен 8 апреля 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.