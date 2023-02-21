Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в СНВ-III
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.
«Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений"», — заявил он.
Володин добавил, что Госдума рассмотрит законопроект завтра, 22 февраля. Сенатор Григорий Карасин в разговоре с «РИА Новости» заявил, что Совфед также может рассмотреть законопроект 22 февраля вслед за Госдумой.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. После завершения обращения на портале правовой информации появился указ президента о признании утратившем силу указ от 2012 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», который в том числе предполагал участие России в СНВ-3.
Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что Госдума и Совет Федерации 22 февраля проведут внеплановые заседания. Однако позже глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что заседание нижней палаты и так было запланировано на среду. В Совфеде объяснили перенос заседания на более ранний срок необходимостью принять поправки в Налоговый кодекс и законы по правовой интеграции новых регионов.
СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.