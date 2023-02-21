Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в СНВ-III

СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.