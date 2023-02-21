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Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в СНВ-III

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС. 

«Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений"», — заявил он.

Володин добавил, что Госдума рассмотрит законопроект завтра, 22 февраля. Сенатор Григорий Карасин в разговоре с «РИА Новости» заявил, что Совфед также может рассмотреть законопроект 22 февраля вслед за Госдумой.

Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановлен

На замену СНВ-III может ничего не прийти

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. После завершения обращения на портале правовой информации появился указ президента о признании утратившем силу указ от 2012 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», который в том числе предполагал участие России в СНВ-3.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что Госдума и Совет Федерации 22 февраля проведут внеплановые заседания. Однако позже глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что заседание нижней палаты и так было запланировано на среду. В Совфеде объяснили перенос заседания на более ранний срок необходимостью принять поправки в Налоговый кодекс и законы по правовой интеграции новых регионов. 

СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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