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Совфед и Госдума проведут заседание 22 февраля

Ведомости

Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. 

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15.00 — мы», — рассказал собеседник агентства. 

Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что заседание будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых российских регионов, уточняет «РИА Новости». Сенатор Николай Журавлёв объяснил перенос заседания Совфеда на более ранний срок «оперативным рассмотрением законов об изменениях в Налоговый кодекс».

Источник «Осторожно Media» в Госдуме не подтвердил внеплановость анонсированного на 22 февраля заседания. По его словам, у него в календаре «уже очень давно оно отмечено как плановое, идёт обычная пленарная неделя».

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. По данным РБК, на следующий день планируется проведение митинга-концерта, источники издания говорят, что мероприятие может пройти в «Лужниках». Один из собеседников отметил, что митинг-концерт можно рассматривать как продолжение послания главы государства.

Позже источник «РИА Новости» в парламенте также сообщил, что в «Лужниках» запланирован митинг-концерт, в котором примет участие Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «пока нечего сказать» по этому поводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных