Совфед и Госдума проведут заседание 22 февраля

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. По данным РБК, на следующий день планируется проведение митинга-концерта, источники издания говорят, что мероприятие может пройти в «Лужниках». Один из собеседников отметил, что митинг-концерт можно рассматривать как продолжение послания главы государства.