Совфед и Госдума проведут заседание 22 февраля
Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде.
«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15.00 — мы», — рассказал собеседник агентства.
Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что заседание будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых российских регионов, уточняет «РИА Новости». Сенатор Николай Журавлёв объяснил перенос заседания Совфеда на более ранний срок «оперативным рассмотрением законов об изменениях в Налоговый кодекс».
Источник «Осторожно Media» в Госдуме не подтвердил внеплановость анонсированного на 22 февраля заседания. По его словам, у него в календаре «уже очень давно оно отмечено как плановое, идёт обычная пленарная неделя».
Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. По данным РБК, на следующий день планируется проведение митинга-концерта, источники издания говорят, что мероприятие может пройти в «Лужниках». Один из собеседников отметил, что митинг-концерт можно рассматривать как продолжение послания главы государства.