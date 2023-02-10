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В Кремле не подтвердили участие Путина в концерте в «Лужниках» 22 февраля

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что глава государства Владимир Путин примет участие в митинг-концерте в «Лужниках».

«Нет. Пока мне нечего сказать. Если такое [мероприятие] встанет в графике президента, мы вам сообщим», – сказал он. 

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил о планах Кремля 22 февраля провести масштабный митинг-концерт, в котором может принять участие Путин. По информации издания, этот концерт можно рассматривать как «продолжение» послания Федеральному собранию. Уточняется, что мероприятие может пройти в «Лужниках». Среди других возможных вариантов проведения концерта – организация нескольких площадок на военно-патриотическую тему.

Также Песков сегодня сообщил, что послание Федеральному собранию состоится 21 февраля. Он подтвердил, что в послании будет говориться о спецоперации на Украине, экономике и социальных проблемах. По его словам, сейчас будет формироваться список приглашенных. Песков уточнил, что есть традиционные категории приглашенных, но «из-за специфики момента» будет и новая категория, к ней относятся и участники спецоперации.

По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В предыдущий раз Путин обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 г.

В 2022 г. послание не состоялось, хотя подготовка к нему велась с начала года. Работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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