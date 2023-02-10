В Кремле не подтвердили участие Путина в концерте в «Лужниках» 22 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что глава государства Владимир Путин примет участие в митинг-концерте в «Лужниках».
«Нет. Пока мне нечего сказать. Если такое [мероприятие] встанет в графике президента, мы вам сообщим», – сказал он.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил о планах Кремля 22 февраля провести масштабный митинг-концерт, в котором может принять участие Путин. По информации издания, этот концерт можно рассматривать как «продолжение» послания Федеральному собранию. Уточняется, что мероприятие может пройти в «Лужниках». Среди других возможных вариантов проведения концерта – организация нескольких площадок на военно-патриотическую тему.
Также Песков сегодня сообщил, что послание Федеральному собранию состоится 21 февраля. Он подтвердил, что в послании будет говориться о спецоперации на Украине, экономике и социальных проблемах. По его словам, сейчас будет формироваться список приглашенных. Песков уточнил, что есть традиционные категории приглашенных, но «из-за специфики момента» будет и новая категория, к ней относятся и участники спецоперации.
По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В предыдущий раз Путин обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 г.
В 2022 г. послание не состоялось, хотя подготовка к нему велась с начала года. Работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.