В Кремле не подтвердили участие Путина в концерте в «Лужниках» 22 февраля

Также Песков сегодня сообщил, что послание Федеральному собранию состоится 21 февраля. Он подтвердил, что в послании будет говориться о спецоперации на Украине, экономике и социальных проблемах. По его словам, сейчас будет формироваться список приглашенных. Песков уточнил, что есть традиционные категории приглашенных, но «из-за специфики момента» будет и новая категория, к ней относятся и участники спецоперации.