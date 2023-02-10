Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля

Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого – по четвергам. В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале-марте того же года. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.