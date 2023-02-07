Президент выступит с посланием к Федеральному собранию через две недели

В декабре 2022 г. журналисты спрашивали у президента, почему послание не состоялось. Путин как раз сослался на схожую ситуацию в 2017 г. «Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», – сказал президент журналистам. При этом он отметил, что так или иначе в своих выступлениях он затрагивал какие-то вещи из тех, которые могли быть сказаны в послании.