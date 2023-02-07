Президент выступит с посланием к Федеральному собранию через две недели

Президент выступит с посланием к Федеральному собранию через две неделиОриентировочная дата – 21 февраля
Послание президента Федеральному собранию, вероятнее всего, состоится 20–22 февраля, сказали «Ведомостям» три высокопоставленных парламентария. Эту вилку с датами назвали «Ведомостям» еще два собеседника в Госдуме.
Правда, и депутатам, и сенаторам официально дату послания еще не называли.
Собеседник в госструктурах обращает внимание на плотный график президента 22 февраля, после которого начнутся выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Поэтому было бы логичнее выступить с посланием до этого, когда, с одной стороны, плотность мероприятий не так высока, а с другой – люди не начали отдыхать, рассуждает он.
По словам еще одного чиновника, он слышал о подготовке к оглашению послания в 20-х числах февраля. По словам другого высокопоставленного сотрудника госструктур, послание пройдет 20-го или 21-го числа. Во всяком случае, заявил он «Ведомостям», «вероятность весьма высока».
Близкий к администрации президента (АП) источник «Ведомостей» говорит, что «ориентировочная дата» послания – 21 февраля, но окончательное решение будет принято в пятницу, 10 февраля. О том, что на Старой площади обсуждается именно эта дата, знает еще один близкий к АП источник «Ведомостей».
По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого – по четвергам.
В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале-марте. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.
Президент не выступал с посланием и в 2017 г. В итоге он обратился к Федеральному собранию 1 марта 2018 г., когда шла избирательная кампания по выборам президента.
В декабре 2022 г. журналисты спрашивали у президента, почему послание не состоялось. Путин как раз сослался на схожую ситуацию в 2017 г. «Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», – сказал президент журналистам. При этом он отметил, что так или иначе в своих выступлениях он затрагивал какие-то вещи из тех, которые могли быть сказаны в послании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 февраля 2023 г. говорил журналистам, что Кремль своевременно проинформирует их о дате послания. «Ведомости» направили запрос Пескову о дате послания, но ответа пока не получили.
6 февраля «Ведомости» сообщали, что с 13 по 16 февраля президент проведет встречи с лидерами пяти думских фракций. Встречи с Геннадием Зюгановым (КПРФ) и Леонидом Слуцким (ЛДПР) намечены на 13 февраля, 14 февраля пройдет встреча с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), 15 февраля – с Алексеем Нечаевым ( «Новые люди»), 16 февраля – с Владимиром Васильевым («Единая Россия»).
Близкий к кремлевской администрации собеседник «Ведомостей» отмечал, что традиционно такое общение проходит во время работы над посланием президента Федеральному собранию. По словам еще одного источника «Ведомостей», окончательно с датой послания Путин может определиться за 1–2 дня до намеченной им даты: «Это его решение».