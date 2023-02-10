РБК: в Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента
По словам одного из них, этот концерт можно рассматривать как «продолжение» послания Федеральному собранию. Уточняется, что мероприятия может пройти в «Лужниках». Среди других возможных вариантов проведения концерта – организация нескольких площадок на военно-патриотическую тему. На запрос издания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что ему «пока нечего сказать» по этому поводу.
По информации источников «Ведомостей», послание президента Федеральному собранию может состояться 20-22 февраля. «Ориентировочной» датой послания источник, близкий к администрации президента, называет 21 февраля. По его словам, окончательное решение будет принято сегодня, 10 февраля.
По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В предыдущий раз Путин обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. В 2022 г. послание не состоялось, хотя подготовка к нему велась с начала года. Работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.