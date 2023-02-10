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Общество

РБК: в Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента

Ведомости

В Кремле планируют 22 февраля провести масштабный митинг-концерт, в котором может принять участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из них, этот концерт можно рассматривать как «продолжение» послания Федеральному собранию. Уточняется, что мероприятия может пройти в «Лужниках». Среди других возможных вариантов проведения концерта – организация нескольких площадок на военно-патриотическую тему. На запрос издания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что ему «пока нечего сказать» по этому поводу.

По информации источников «Ведомостей», послание президента Федеральному собранию может состояться 20-22 февраля. «Ориентировочной» датой послания источник, близкий к администрации президента, называет 21 февраля. По его словам, окончательное решение будет принято сегодня, 10 февраля.

По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В предыдущий раз Путин обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. В 2022 г. послание не состоялось, хотя подготовка к нему велась с начала года. Работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных