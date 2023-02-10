РБК: в Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента

По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В предыдущий раз Путин обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. В 2022 г. послание не состоялось, хотя подготовка к нему велась с начала года. Работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.