Россия продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения
Россия намерена соблюдать количественные ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях с США (ДСНВ), несмотря на приостановку его действия, следует из заявления МИДа.
«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности», – говорится в заявлении.
Россия также продолжит участие в обмене с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, добавили в ведомстве.
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. Глава государства сообщил, что Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
Ранее в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может вести с США переговоры по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пока Вашингтон снабжает Киев оружием. Россия, подчеркнула Захарова, очень высоко ценит ДНСВ и считает его важным инструментом обеспечения предсказуемости в межгосударственных отношениях и предотвращения гонки вооружений. Сегодняшняя реальность не позволяет садиться за стол переговоров по вопросам безопасности с теми, кто безопасность сам и разрушает, добавила она.