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Володин призвал конгресс США осознать последствия внешней политики Байдена

Ведомости

Разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим, конгресс США должен осознать последствия внешней политики президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. <...> Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин обвинил Вашингтон в разрушении архитектуры международной стабильности, напомнив, что США отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности. По его словам, именно США «ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов». Володин призвал конгресс США «осознать созданную по вине Байдена ситуацию» и ее возможные последствия.

Спикер Госдумы заявил, что сегодня, 22 февраля, депутаты рассмотрят законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). В Совете Федерации также подтвердили планы рассмотреть документ.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Как следует из пояснительной записки, обоснованием приостановки участия России в СНВ-III является невыполнение США своих обязательств по договору.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. После завершения обращения на портале правовой информации появился указ президента о признании утратившем силу указ от 2012 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», который в том числе предполагал участие России в СНВ-3.

СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных