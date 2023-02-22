Володин призвал конгресс США осознать последствия внешней политики Байдена
Разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим, конгресс США должен осознать последствия внешней политики президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. <...> Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин обвинил Вашингтон в разрушении архитектуры международной стабильности, напомнив, что США отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности. По его словам, именно США «ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов». Володин призвал конгресс США «осознать созданную по вине Байдена ситуацию» и ее возможные последствия.
Спикер Госдумы заявил, что сегодня, 22 февраля, депутаты рассмотрят законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). В Совете Федерации также подтвердили планы рассмотреть документ.
Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Как следует из пояснительной записки, обоснованием приостановки участия России в СНВ-III является невыполнение США своих обязательств по договору.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. После завершения обращения на портале правовой информации появился указ президента о признании утратившем силу указ от 2012 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», который в том числе предполагал участие России в СНВ-3.
СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.