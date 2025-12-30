Газета
Лавров: РФ ждет от США завершения рассмотрения инициативы Путина по ДСНВ

Россия ждет, когда США закончат изучать инициативу президента РФ Владимира Путина о сохранении количественных лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) в виде добровольных самоограничений. Об этом сказал в интервью «РИА Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что не стоит опережать события. У США еще есть время до истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 г.

23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заменить ДСНВ до его истечения уже фактически невозможно, так как «это очень сложная субстанция». В связи с этим РФ готова соблюдать количественные ограничения, предусмотренные СНВ-3, до февраля 2027 г., но только при условии, что США будут действовать аналогично, о чем заявил 22 сентября президент России.

СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Он был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможность сделать это еще раз отсутствует. 

