Лавров: РФ ждет от США завершения рассмотрения инициативы Путина по ДСНВ

СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Он был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможность сделать это еще раз отсутствует.