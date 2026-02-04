Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков заявил о взвешенных действиях РФ после истечения срока ДСНВ

Ведомости

Россия намерена действовать взвешенно и ответственно в условиях завершения срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор лидера РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Ушакова, Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия соглашения. Он напомнил, что 22 сентября 2025 г. Москва предложила США на год продлить основные количественные лимиты в формате добровольных самоограничений, но официального ответа от американской стороны так и не последовало.

«Президент подчеркнул, что в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности», – сказал Ушаков журналистам.

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Россия до сих пор не получила ответа от США по вопросу продления ДСНВ. Он отмечал, что Вашингтон и Москва впервые окажутся без ключевого документа, ограничивающего и контролирующего ядерные арсеналы двух держав, что негативно скажется на стратегической безопасности во всем мире.

Договор СНВ-3 был подписан в Праге еще в 2010 г. Подписи под документом поставили тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Вступил в силу он через год, а в 2021 г. договор был продлен на пять лет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте