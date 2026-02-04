Ушаков заявил о взвешенных действиях РФ после истечения срока ДСНВ

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Россия до сих пор не получила ответа от США по вопросу продления ДСНВ. Он отмечал, что Вашингтон и Москва впервые окажутся без ключевого документа, ограничивающего и контролирующего ядерные арсеналы двух держав, что негативно скажется на стратегической безопасности во всем мире.