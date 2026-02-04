Ушаков заявил о взвешенных действиях РФ после истечения срока ДСНВ
Россия намерена действовать взвешенно и ответственно в условиях завершения срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор лидера РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Ушакова, Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия соглашения. Он напомнил, что 22 сентября 2025 г. Москва предложила США на год продлить основные количественные лимиты в формате добровольных самоограничений, но официального ответа от американской стороны так и не последовало.
«Президент подчеркнул, что в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности», – сказал Ушаков журналистам.
3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Россия до сих пор не получила ответа от США по вопросу продления ДСНВ. Он отмечал, что Вашингтон и Москва впервые окажутся без ключевого документа, ограничивающего и контролирующего ядерные арсеналы двух держав, что негативно скажется на стратегической безопасности во всем мире.
Договор СНВ-3 был подписан в Праге еще в 2010 г. Подписи под документом поставили тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Вступил в силу он через год, а в 2021 г. договор был продлен на пять лет.