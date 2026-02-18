Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия и Китай не нарушали мораторий на ядерные испытания

Ведомости

Москва и Пекин не нарушали мораторий на ядерные испытания и остаются приверженными мораторию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля указал на заявления американской стороны о якобы нарушении моратория на ядерные испытания Россией и Китаем. 

«Это не так – китайцы и русские не нарушали мораторий. Мы слышали с вами заявление из Пекина о том, что Пекин решительно отвергает [обвинения] и остается приверженным мораторию», – сказал Песков.

В феврале завершилось действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заключенного между РФ и США. Администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что вести контроль над вооружениями в XXI в. без учета Китая невозможно. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий.

Пекин назвал несправедливым и необоснованным стремление США на текущем этапе подключить Китай к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. 

