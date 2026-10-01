Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие

По его словам, в российском документе четко сказано, при каких условиях РФ может нанести ядерный удар. Он подчеркнул, что такое возможно в случае нарушения территориальной целостности страны. Песков отметил, что Европе и НАТО не стоит беспокоиться, если в их планы не входят военные действия против России.