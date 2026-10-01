Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие
Россия не собирается применять ядерное оружие в отношении европейских стран, поскольку это противоречит военной доктрине страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в российском документе четко сказано, при каких условиях РФ может нанести ядерный удар. Он подчеркнул, что такое возможно в случае нарушения территориальной целостности страны. Песков отметил, что Европе и НАТО не стоит беспокоиться, если в их планы не входят военные действия против России.
29 сентября посольство России в Ирландии обратило внимание на информацию о возможной готовности применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобные предупреждения являются попыткой вернуть европейских политиков «на почву реальности». В этот же день Песков подчеркнул, что из Польши и других стран неоднократно раздавались «достаточно оголтелые» заявления, в которых затрагивалась тема Калининграда. По его словам, совершенно естественно, что российские дипломаты пытаются напомнить «горячим головам» в Европе установочные документы Москвы.