Захарова: горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту
Россия не угрожает европейским странам, но ни у кого не должно остаться сомнений, что у нее есть все возможности предотвратить любую агрессию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Ведомостям» сообщение посольства России в Ирландии о потенциальном применении ядерного оружия в случае изоляции Калининградской области.
По ее словам, на фоне «тотальной милитаризации» Европы ряд политиков готовы разместить у себя ядерное оружие третьих стран. Они мечтают о «нанесении военного поражения» России, о «превентивном конфликте» с ней и, в частности, ударе по ее военной инфраструктуре в Калининградской области. Отдельные «горячие головы», заявила Захарова, планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, увеличивая напряженность.
«Этих деятелей [европейских лидеров] надо возвращать на почву реальности. Надеемся, что наши предупреждения будут услышаны теми, кому они адресованы», – подытожила дипломат.
29 сентября посольстве России в Ирландии обратили внимание на информацию о подготовке НАТО воздушной и морской блокады Калининграда и Калининградской области. Согласно заявлению дипмиссии, при сценарии блокады города высок риск вооруженного противостояния «с вероятностью применения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса уже на ранней стадии конфликта».
В тот же день российское посольство в Великобритании заявляло, что выступающие с планами блокады Калининграда не должны питать иллюзий о последствиях. В дипмиссии подчеркнули, что Россия даст ответ с использованием оружия, в том числе ядерного, на военные действия Великобритании или НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это сказал, что из Польши и других стран неоднократно раздавались «достаточно оголтелые» заявления, в которых затрагивалась тема Калининграда. По его словам, совершенно естественно, что российские дипломаты пытаются напомнить «горячим головам» в Европе установочные документы Москвы.