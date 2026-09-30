Захарова: горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту

Россия не угрожает европейским странам, но ни у кого не должно остаться сомнений, что у нее есть все возможности предотвратить любую агрессию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Ведомостям» сообщение посольства России в Ирландии о потенциальном применении ядерного оружия в случае изоляции Калининградской области.