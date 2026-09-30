Песков: посольства напомнили Европе о позиции России по Калининграду

29 сентября посольство России в Ирландии заявило, что РФ будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны. В тот же день российское посольство в Великобритании заявляло, что выступающие с планами блокады Калининграда не должны питать иллюзий о последствиях. 28 сентября посольство РФ в Бельгии заявило, что наблюдает беспрецедентный рост военной активности НАТО у западных границ России и подчеркнуло, что РФ «обладает необходимыми средствами для отражения любой потенциальной агрессии».