Песков: посольства напомнили Европе о позиции России по Калининграду
Посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии напомнили Европе о позиции РФ на случай блокады Калининграда. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
По словам представителя Кремля, из Польши и других стран неоднократно раздавались «достаточно оголтелые» заявления, в которых затрагивалась тема Калининграда.
«Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет», – сказал Песков.
29 сентября посольство России в Ирландии заявило, что РФ будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны. В тот же день российское посольство в Великобритании заявляло, что выступающие с планами блокады Калининграда не должны питать иллюзий о последствиях. 28 сентября посольство РФ в Бельгии заявило, что наблюдает беспрецедентный рост военной активности НАТО у западных границ России и подчеркнуло, что РФ «обладает необходимыми средствами для отражения любой потенциальной агрессии».