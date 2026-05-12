Трампу померещился дрон в небе над Белым домом
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме пошутил о беспилотниках, заметив объект в небе над Вашингтоном.
Прервав свою речь, политик сказал: «О-о, я подумал, что это дрон». После его реплики собравшиеся начали смеяться.
«Сейчас их делают самых разных размеров. Они могут быть очень разрушительными», – добавил американский лидер (цитата по The Independent).
В августе 2025 г. Трамп, находясь на крыше Белого дома, пошутил, что высматривает место для размещения ядерных ракет на территории резиденции. Тогда пресс-служба американской администрации сообщала, что лидер на самом деле осматривал место планируемого строительства банкетного зала.