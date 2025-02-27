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Пираты Американского залива

Что общего между командой Трампа и экипажем корсарского корабля?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Помнится, в детстве я зачитывался книгой писателя Висенте Рива Паласио «Пираты Мексиканского залива». Увлекательный сюжет, яркие образы героев будоражили воображение, да и кто мог бы остаться равнодушным к похождениям смелых и дерзких корсаров! Когда взрослеешь и в реальной жизни сталкиваешься с пиратами, романтический флер куда-то исчезает... Да, сегодня они не плавают под «черным Роджером» и не кричат «на абордаж», но от этого не исчезли. В этом смысле очень интересна концепция немецкого правоведа и социолога Карла Шмитта, который свел планетарную конфронтацию Востока и Запада к дуализму элементов: Земли и Воды, Суши и Моря. А выдающийся отечественный политический философ Александр Панарин, отталкиваясь от этой идеи, разделил цивилизацию на два типа – пиратскую и континентальную.

Кто же они, современные пираты? Прежде всего это уже не те кровожадные разбойники, что раньше, по крайней мере у себя дома. «Возвращаясь восвояси, на родину, пираты становятся законопослушными общинниками, чтущими нормы и ритуалы; выступая вовне, они действуют на индивидуальный страх и риск, не считаясь ни с какими нормами», – писал Панарин. Ничего не напоминает? Сегодня Соединенные Штаты во главе с капитаном Трампом демонстрируют прекрасный образец такого пиратства, кладя глаз и лапу на все, что плохо лежит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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