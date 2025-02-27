Пираты Американского залива

Помнится, в детстве я зачитывался книгой писателя Висенте Рива Паласио «Пираты Мексиканского залива». Увлекательный сюжет, яркие образы героев будоражили воображение, да и кто мог бы остаться равнодушным к похождениям смелых и дерзких корсаров! Когда взрослеешь и в реальной жизни сталкиваешься с пиратами, романтический флер куда-то исчезает... Да, сегодня они не плавают под «черным Роджером» и не кричат «на абордаж», но от этого не исчезли. В этом смысле очень интересна концепция немецкого правоведа и социолога Карла Шмитта, который свел планетарную конфронтацию Востока и Запада к дуализму элементов: Земли и Воды, Суши и Моря. А выдающийся отечественный политический философ Александр Панарин, отталкиваясь от этой идеи, разделил цивилизацию на два типа – пиратскую и континентальную.