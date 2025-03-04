В Белом доме объявили тему предстоящего выступления Трампа

Трамп планирует выступить с обращением перед обеими палатами конгресса 4 марта. Выступление начнется в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта по Москве). Ожидается, что обращение Трампа в основном будет посвящено внутренним американским вопросам. В ходе выступления президент может затронуть реструктуризацию правительства, планы по сокращению нелегальной миграции, а также тарифы и пошлины, которые были введены им недавно в отношении ряда стран и товаров. Американский лидер также может затронуть военные действия на территории Украины и военное противостояние между Израилем и группировкой «Хамас».