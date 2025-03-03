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Трамп пообещал рассказать всю правду про ситуацию вокруг Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вечером 4 марта расскажет «все как есть» по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что «завтрашний вечер будет великим». О чем конкретно пойдет речь, президент США не уточнил.

Несколькими минутами раннее Трамп написал, что является единственным президентом, который не «отдал» ни одной части украинской земли России. Он призвал помнить об этом, «когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят».

4 марта американский лидер планирует выступить с обращением перед обеими палатами конгресса, сообщает NPR. Выступление станет первым после возвращения Трампа в Белый дом.

Выступление начнется в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта по мск). По информации NPR, обращение Трампа в основном будет посвящено внутренним американским вопросам. В ходе выступления президент может затронуть реструктуризацию правительства, планы по сокращению нелегальной миграции, а также тарифы и пошлины, которые были введены им недавно в отношении ряда стран и товаров.

Ожидается также, что в своей речи Трамп может затронуть военные действия на территории Украины и военное противостояние между Израилем и группировкой «Хамас».

28 февраля Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Целью встречи было обозначено рассмотрение деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обвинившим Киев в неблагодарности. Подписания договора не случилось, а Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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