Трамп пообещал рассказать всю правду про ситуацию вокруг Украины

Выступление начнется в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта по мск). По информации NPR, обращение Трампа в основном будет посвящено внутренним американским вопросам. В ходе выступления президент может затронуть реструктуризацию правительства, планы по сокращению нелегальной миграции, а также тарифы и пошлины, которые были введены им недавно в отношении ряда стран и товаров.