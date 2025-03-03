Макрон предлагал Трампу пересмотреть позицию по мирному соглашению на Украине

«Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий», – заявил Макрон. Он выразил обеспокоенность тем, что возможное заключение соглашения между США и Россией может быть достигнуто без надежных гарантий для Украины.