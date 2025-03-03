Макрон предлагал Трампу пересмотреть позицию по мирному соглашению на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом предлагал ему отказаться от идеи немедленного прекращения огня и вместо этого рассмотреть вариант контролируемого перемирия, затрагивающего авиацию, морские операции и энергетическую инфраструктуру. Об этом французский президент заявил в интервью итальянской газете Foglio.
«Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий», – заявил Макрон. Он выразил обеспокоенность тем, что возможное заключение соглашения между США и Россией может быть достигнуто без надежных гарантий для Украины.
Макрон подчеркнул, что Европа должна предложить Киеву надежные гарантии безопасности. Он отметил, что это не только отвечает интересам ЕС, но и соответствует требованиям, которые ставит перед европейскими партнерами Трамп. По мнению французского лидера, Европа должна быть готова оказывать поддержку украинской армии, а также рассмотреть возможность присутствия своих войск для обеспечения безопасности страны. Если изначально исключить такой сценарий, США не будут воспринимать европейскую позицию всерьез, заявил президент Франции.
Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость значительных инвестиций в оборону ЕС. Он предложил выделить 200 млрд евро, используя фонды Европейского инвестиционного банка, структурные программы ЕС и возможные совместные кредиты. По мнению президента Франции, Европа должна стремиться к увеличению оборонных расходов до 3–3,5% ВВП.
Затронув разногласия внутри ЕС, Макрон заявил, что даже страны, скептически относящиеся к поддержке Украины, в конечном итоге поддержат укрепление европейской обороны. Он отметил, что ведет постоянный диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и уверен, что Будапешт примет участие в строительстве системы безопасности ЕС.
Великобритания и Франция планируют предложить Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», готовых участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении ее безопасности, сообщал Bloomberg. План основан на том, что часть команды Трампа не исключает диалог с Киевом, несмотря на напряженные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Некоторые помощники президента даже призывали к его отставке, однако сам Трамп придерживается более мягкой позиции.
3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Запад частично стал утрачивать свою коллективность, начав разделяться на фрагменты из-за украинского вопроса. «Остается группа стран, которая скорее составляет партию войны, которая заявляет о своей готовности поддерживать Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия», – сказал он.
Песков добавил, что на данный момент сложно говорить о наличии слаженного мирного плана по Украине.