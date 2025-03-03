Великобритания и Франция представят Трампу группу готовых защищать Украину стран
Великобритания и Франция в ближайшие дни собираются представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с планом.
В основе плана лежит уверенность в том, что ряд членов администрации Трампа не готовы отказаться от дискуссий с Украиной, несмотря на перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Собеседник агентства заметил, что президент США придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его команды. По его словам, некоторые помощники Трампа настаивали на отставке Зеленского.
28 февраля Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но встреча превратилась в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а президент Украины покинул Белый дом досрочно. 2 марта The Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Зеленского наладить отношения с Трампом.
3 марта президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что он и Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в конфликте на Украине, которое станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Согласно плану двух лидеров, размещение европейских военных в стране будет только на втором этапе.