Великобритания и Франция представят Трампу группу готовых защищать Украину стран

В основе плана лежит уверенность в том, что ряд членов администрации Трампа не готовы отказаться от дискуссий с Украиной, несмотря на перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Собеседник агентства заметил, что президент США придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его команды. По его словам, некоторые помощники Трампа настаивали на отставке Зеленского.