Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Великобритания и Франция представят Трампу группу готовых защищать Украину стран

Ведомости

Великобритания и Франция в ближайшие дни собираются представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с планом.

В основе плана лежит уверенность в том, что ряд членов администрации Трампа не готовы отказаться от дискуссий с Украиной, несмотря на перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Собеседник агентства заметил, что президент США придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его команды. По его словам, некоторые помощники Трампа настаивали на отставке Зеленского.

28 февраля Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но встреча превратилась в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а президент Украины покинул Белый дом досрочно. 2 марта The Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Зеленского наладить отношения с Трампом.

3 марта президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что он и Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в конфликте на Украине, которое станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Согласно плану двух лидеров, размещение европейских военных в стране будет только на втором этапе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных