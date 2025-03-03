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Песков заявил об утрате Западом своей коллективности

Ведомости

Запад частично стал утрачивать свою коллективность, начав разделяться на фрагменты из-за украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Остается группа стран, которая скорее составляет партию войны, которая заявляет о своей готовности поддерживать Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия», – сказал он.

Песков добавил, что на данный момент сложно говорить о наличии слаженного мирного плана по Украине.

«Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. В этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», – сказал пресс-секретарь, комментируя конфликт между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом и то, как он повлияет на процесс украинского урегулирования. Песков подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что «тяжело будет выйти» на формирование мирного процесса.

Представитель Кремля заявил, что Россия продолжает диалог с США о нормализации двусторонних отношений. При этом российская сторона продолжит специальную военную операцию для достижения первоначально поставленных целей.

28 февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Вследствие сорванных переговоров 2 марта в Лондоне прошел саммит по Украине с участием порядка 20 представителей европейских стран и объединений, в Лондон в том числе прибыли лидеры Франции, Германии, Польши, Турции и других. Зеленский также присутствовал на нем.

Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что «достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного», этот вопрос является жизненно важным для безопасности «каждой страны здесь и многих других».

3 марта Bloomberg сообщил, что Великобритания и Франция в ближайшие дни собираются представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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