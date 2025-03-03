Песков заявил об утрате Западом своей коллективности

«Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. В этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», – сказал пресс-секретарь, комментируя конфликт между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом и то, как он повлияет на процесс украинского урегулирования. Песков подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что «тяжело будет выйти» на формирование мирного процесса.