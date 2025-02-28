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Трамп впервые в истории США введет официальный язык

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые закрепит английский язык как официальный на территории США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома.

Собеседники издания рассказали, что указ Трампа аннулирует федеральный мандат, который был издан 42-м президентом демократом Биллом Клинтоном, согласно которому агентства, финансирующиеся из федерального бюджета, обязаны предоставлять языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

В кратком изложении указа, с которым ознакомилась WSJ, говорится, что его цель заключается в содействии единству, обеспечению эффективности в правительстве и обеспечению пути к гражданской активности.

За всю историю США государство никогда не имело официального языка на федеральном уровне. Сейчас в США говорят на сотнях языков из-за долгой истории приема иммигрантов со всего мира.

Вопрос миграционной политики стал одним из основных во время президентства Трампа. 20 января, в день своей инаугурации, лидер США подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики.

23 февраля администрация Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей. Инициатива направлена на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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