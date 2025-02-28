Трамп впервые в истории США введет официальный язык
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые закрепит английский язык как официальный на территории США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома.
Собеседники издания рассказали, что указ Трампа аннулирует федеральный мандат, который был издан 42-м президентом демократом Биллом Клинтоном, согласно которому агентства, финансирующиеся из федерального бюджета, обязаны предоставлять языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.
В кратком изложении указа, с которым ознакомилась WSJ, говорится, что его цель заключается в содействии единству, обеспечению эффективности в правительстве и обеспечению пути к гражданской активности.
За всю историю США государство никогда не имело официального языка на федеральном уровне. Сейчас в США говорят на сотнях языков из-за долгой истории приема иммигрантов со всего мира.
Вопрос миграционной политики стал одним из основных во время президентства Трампа. 20 января, в день своей инаугурации, лидер США подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики.
23 февраля администрация Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей. Инициатива направлена на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации.