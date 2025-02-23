Reuters: команда Трампа принимает новые меры для депортации детей-мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в Штаты без родителей, пишет Reuters.
Действия команды Трампа расширяют усилия президента по массовой депортации, следует из внутренней записки иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В документе, как отмечает агентство, описывается «беспрецедентный шаг» по преследованию детей-мигрантов, которые одни нелегально пересекли границу.
Инициатива направлена на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации, пишет Reuters. Агенты будут собирать данные о несовершеннолетних иностранцах и сортировать их по трем приоритетным группам: «риск побега», «общественная безопасность» и «безопасность границ». Кроме того, ICE намерена принять меры по обязательному снятию отпечатков пальцев и ДНК-тестированию спонсоров. Детям будут вручаться уведомления о явке в иммиграционный суд, а в случае вынесения постановления о депортации им придется покинуть страну, говорится в документе.
По данным американского правительства, с 2019 г. границу США и Мексики без родителя или законного опекуна пересекли более 600 000 детей-иммигрантов. Были депортированы «десятки тысяч» человек, в том числе 31 000 из них выслали за пропуск судебных слушаний, пишет Reuters. Детей отправляли в приюты, которые находятся в ведении управления по переселению беженцев (ORR), а их родителей – задерживали или депортировали.
20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. Согласно сведениям ICE, при содействии других служб с 23 по 26 января были задержаны 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. 27 января The Washington Post писала со ссылкой на источники о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500.