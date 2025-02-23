Reuters: команда Трампа принимает новые меры для депортации детей-мигрантов

Инициатива направлена на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации, пишет Reuters. Агенты будут собирать данные о несовершеннолетних иностранцах и сортировать их по трем приоритетным группам: «риск побега», «общественная безопасность» и «безопасность границ». Кроме того, ICE намерена принять меры по обязательному снятию отпечатков пальцев и ДНК-тестированию спонсоров. Детям будут вручаться уведомления о явке в иммиграционный суд, а в случае вынесения постановления о депортации им придется покинуть страну, говорится в документе.