В Кремле объяснили, чем отличается администрация Трампа от предыдущей в США
Президент США Дональд Трамп не только говорит сам, но и готов слышать других, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что мы наблюдаем, – это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что никто не ожидает легких и быстрых решений, поскольку на повестке дня находится слишком сложная и запущенная проблема. Но при сохранении политической воли двух стран, готовности слышать и слушать друг друга, по его мнению, сторонам удастся пройти этот рабочий процесс.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы Путин пригласил американского лидера посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На них стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов России и США.
27 февраля в Стамбуле вновь проходят переговоры российской и американской делегаций. За день до этого министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. По ее результатам можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, отметил Лавров.