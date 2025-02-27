В Кремле объяснили, чем отличается администрация Трампа от предыдущей в США

27 февраля в Стамбуле вновь проходят переговоры российской и американской делегаций. За день до этого министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. По ее результатам можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, отметил Лавров.