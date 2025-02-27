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В Кремле объяснили, чем отличается администрация Трампа от предыдущей в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не только говорит сам, но и готов слышать других, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что мы наблюдаем, – это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что никто не ожидает легких и быстрых решений, поскольку на повестке дня находится слишком сложная и запущенная проблема. Но при сохранении политической воли двух стран, готовности слышать и слушать друг друга, по его мнению, сторонам удастся пройти этот рабочий процесс.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы Путин пригласил американского лидера посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На них стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов России и США.

27 февраля в Стамбуле вновь проходят переговоры российской и американской делегаций. За день до этого министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. По ее результатам можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, отметил Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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